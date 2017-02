Coffeeshopbezoeker bedreigt en berooft 24-jarige man van telefoon

DEN HAAG - Een bezoek aan een Haagse coffeeshop mondt uit in een bedreiging en beroving. Het 24-jarige slachtoffer raakt daarbij zijn telefoon kwijt. De verdachte was kort daarvoor ook in de coffeeshop en daar is hij gefilmd.

Het slachtoffer is op vrijdagavond 20 januari in een coffeeshop aan de Rijswijkseweg in Den Haag. Eenmaal buiten wordt hij aangesproken door een man. Hij loopt een stukje met hem mee en ze roken samen een joint. Bij de tramhalte blijkt dat de 24-jarige man net de tram heeft gemist. De twee praten vervolgens nog een tijdje.Plotseling slaat de sfeer om. De man roept dat hij zijn telefoon wil hebben, anders zal hij hem neerschieten met een wapen dat hij bij zich heeft. Het slachtoffer voelt zich zo bedreigd, dat hij meteen zijn telefoon afgeeft. De verdachte gaat er vervolgens vandoor.De verdachte is vlak voor de beroving ook in de coffeeshop geweest. Daar is hij gefilmd. Het gaat om een getinte man. Hij draagt een driekwart donkere jas en een muts. Op de beelden is te zien dat hij behoorlijk onrustig heen en weer loopt en verschillende andere klanten aanspreekt. Op het moment dat het slachtoffer naar buiten gaat, verlaat de man de coffeeshop ook.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem