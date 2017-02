90-jarige vrouw uit Den Haag opgelicht met smoes over nieuwe bankpas

DEN HAAG - Met een smoes over een nieuwe bankpas weet een oplichter de pinpas en pincode van een 90-jarige mevrouw in handen te krijgen. Daarna wordt er 1000 euro van haar rekening gehaald. Er is beeld van de man die het geld opneemt.

Het slachtoffer woont aan de Escamplaan in Den Haag. Op maandag 31 oktober verwacht ze haar zoon, dus ze doet nietsvermoedend open als er rond 10.30 uur wordt aangebeld bij het portiek. Tot haar verbazing verschijnt er een vreemde man bij haar voordeur. Hij zegt dat hij van de ING bank is en dat hij haar pinpas en code nodig heeft, omdat ze een nieuwe pas opgestuurd zal krijgen.Mevrouw is zo in de war van dit plotselinge bezoek, dat ze meteen naar binnen loopt en de pas uit haar portemonnee haalt. De man loopt ook naar binnen en dat maakt het slachtoffer alleen maar zenuwachtiger. Ze geeft ook haar pincode en de man vertelt haar wanneer ze haar nieuwe pas kan verwachten. Dan vertrekt hij.Vlak daarna komt haar zoon aan. Hij vertrouwt het verhaal niet en belt meteen met de bank, maar het is al te laat. Er is al 1000 euro van de rekening van de vrouw gehaald bij een geldautomaat aan de Thorbeckelaan. De man die dat doet, is helaas alleen vanaf boven gefilmd. Hij bedekt de camera in de automaat met zijn hand.De pinner heeft een blanke tot licht getinte huidskleur. Hij is 20 tot 35 jaar oud, heeft donker opgeschoren haar en een litteken op zijn hoofd. Hij draagt een donkere gewatteerde jas met een logo op de linkermouw, een donkere broek en donkere schoenen.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem