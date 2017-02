Gemeente Leiderdorp geeft eigen werknemers ruimte voor mantelzorg

LEIDERDORP - Een feestelijk moment voor de gemeente Leiderdorp maandagmiddag. De Stichting Werk & Mantelzorg vindt namelijk dat de werknemers van de gemeente alle ruimte zouden moeten krijgen van hun werkgever om ook mantelzorger te zijn. In Leiderdorp kan het, maar dat is in Nederland nog vrij bijzonder.

Als blijk van waardering van de Stichting Werk & Mantelzorg deelt de stichting Erkenningen 'Wij werken mantelzorgvriendelijk' uit. Inmiddels hebben 200 werkgevers in Nederland de erkenning gekregen van de stichting. Wethouder Beekhuizen: 'Ruim 1 op de 5 werknemers is mantelzorger. Het is belangrijk dat mensen die mantelzorg verlenen zich begrepen en gehoord voelen, het bespreekbaar maken op het werk is daarbij onmisbaar.'Werkgevers en werknemers kunnen afspraken maken om werk en mantelzorg zo goed mogelijk te combineren. Leiderdorp vindt het belangrijk dat de overheid het goede voorbeeld geeft. ‘We willen ook bijdragen aan meer bewustzijn over werk en mantelzorg bij andere organisaties’, aldus Beekhuizen.Volgens Margreet Woessner van de Stichting Werk & Mantelzorg is er nog veel werk te doen in Nederland. 'Er zijn nog steeds werkgevers die denken dat ze geen mantelzorgers in dienst hebben. Ze denken ook dat privé ook privé moet blijven en zich niet bewust zijn van de impact van de thuissituatie op het werk.'