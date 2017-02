Den Haag krijgt nieuwe klim- en boulderhal

DEN HAAG - Den Haag krijgt een nieuwe klim- en boulderhal. 'De Campus', zoals de hal gaat heten, komt op het bedrijventerrein Kerketuinen en Zichtenburg en gaat deze lente open.

De hal heeft een oppervlakte van 3000 vierkante meter en is daarmee volgens de eigenaren de grootste van Nederland. Op de klimwanden komen honderden routes.Boulderen is klimmen op kunst- of echte rotsen van maximaal 4,5 meter hoog. Op de grond liggen dikke matten om op te vallen.Boulderhallen schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Vorig jaar werd in Leiden nog een boulderhal geopend.