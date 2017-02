Hagenaar mishandeld bij beroving op Cannenburglaan

DEN HAAG - Een 26-jarige man uit Den Haag is zondagavond op de Cannenburglaan beroofd bij zijn auto. Het slachtoffer werd mishandeld en beroofd van zijn mobiele telefoon.

Getuigen belden de politie toen ze een worsteling zagen bij een geparkeerde auto. De verdachte was weg toen agenten op de Cannenburglaan arriveerden.De politie zoekt nu meer getuigen van de mishandeling en beroving. De verdachte is een blanke man tussen de 35 en 40 jaar met kort donker haar. Hij is rond de 1,90 meter lang en heeft een fors postuur. Tijdens de beroving droeg hij donkere kleding.