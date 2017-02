Supporters nog vast voor belaging politie tijdens ADO Den Haag - Feyenoord

ME grijpt in tijdens ADO Den Haag - Feyenoord | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Een 19-jarige Hagenaar en een 36-jarige man uit Monster zitten nog vast voor twee incidenten zondag tijdens de wedstrijd ADO Den Haag - Feyenoord. De ME kwam zondag in actie omdat agenten werden belaagd en bekogeld met spullen.

Behalve Feyenoord- en ADO-supporters waren volgens de politie ook supporters van Club Brugge naar het Kyocera Stadion afgereisd. Het liep uit de hand toen supporters naar de verkeerde tribune wilden gaan. Toen ze werden tegengehouden, richtte de groep van zo'n honderd supporters zich tegen de agenten en ADO-stewards. Hierbij raakten negen agenten lichtgewond. De agenten hebben aangifte gedaan.Na de wedstrijd werd het opnieuw onrustig bij het supportershome en werd de politie bekogeld. De ME kwam in actie en drie supporters werden opgepakt. Eén van hen kreeg een bekeuring. Het is nog niet bekend of de andere twee verdachten worden voorgeleid. Ook is niet bekend van welke club de aanhangers zijn.De recherche onderzoekt de incidenten en is op zoek naar mensen die camerabeelden hebben.