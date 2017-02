Verdachte agenten in zaak Mitch nog steeds bedreigd: 'ga naar de scholen en dood hun kinderen'

DEN HAAG - De twee agenten die vervolgd worden vanwege betrokkenheid bij de dood van Mitch Henriquez worden nog steeds bedreigd. Dat zei de officier van justitie maandag tijdens de eerste zittingsdag. Na het overlijden van Henriquez werd op social media opgeroepen om wraak te nemen op de agenten. En de dreiging is volgens het OM nog steeds niet weg.

De impact van de bedreigingen is enorm geweest zegt een van de advocaten van de verdachte agenten. Zo heeft een van hen met zijn gezin moeten onderduiken, zegt hij. De bedreigingen zijn niet alleen gericht tegen de agenten maar ook tegen hun familie. 'Ga naar de scholen en dood hun kinderen, ga naar het werk van zijn vrouw en dood die kk', luidde een van de bedreigingen. 'Als je die berichten leest lopen de rillingen je over de rug', zegt de advocaat.Vanwege de bedreigingen zitten de twee agenten maandag onherkenbaar in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Ze zitten in een nis, achter een kamerscherm. Hun stem is vervormd en in het strafdossier heten ze DH01 en DH02. Een verzoek van de verdediging om de namen van de twee, wijst de rechter om veiligheidsredenen af.Eén van hun advocaten noemt het 'bedroevend' dat de agenten onder een pseudoniem terecht moeten staan. Voor de agenten is dat niet makkelijk te accepteren, zegt hij. 'Zij hebben hun werk als politieagent naar eer en geweten gedaan en zij staan daar ook voor. Het voelt dan onrechtvaardig om dan anoniem onder bescherming voor dat werk verantwoording te moeten afleggen.'