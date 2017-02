ADO Den Haag lijdt een verlies van 350.000 euro

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft vorig seizoen een verlies geleden van 350.000 euro. Ook het financiële perspectief voor dit speeljaar is niet rooskleurig. Dat schrijft de Haagse wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën) aan de gemeenteraad.

De aandeelhoudersvergadering van de Haagse voetbalclub heeft afgelopen donderdag het jaarverslag goedgekeurd, meldt De Bruijn.Daaruit blijkt ook dat de prognose voor het huidige seizoen een negatief resultaat laat zien van ruim 3,3 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door tegenvallende sponsorinkomsten, wedstrijdbaten en hogere juridische en personeelskosten. Het verlies wordt enigszins gecompenseerd door een storting van de grootaandeelhouder van de club, United Vansen. De Chinese eigenaar Wang Hui stortte recent 2,5 miljoen euro op de rekening van ADO.Daardoor is is de onafhankelijke accountant van oordeel dat de continuïteit desondanks voor het komende jaar voldoende is gewaarborgd is, aldus De Bruijn. ‘Mede hierdoor is door de accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven en kon het jaarverslag worden vastgesteld.’De gemeenteraad krijgt binnenkort meer informatie over de financiële situatie bij de club.