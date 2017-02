Buurt maakt van lelijk stukje Haagse binnenstad een oase

DEN HAAG - De Nieuwe Molstraat en omliggende straten in de binnenstad van Den Haag staan niet bekend als het mooiste stuk van de stad. Maar daar moet vanaf maandag verandering in gaan komen. Buurtbewoners hebben namelijk de handen ineengeslagen om de buurt groener te maken.

Met het project De Groene Mol moeten onder meer de 'versteende' Nieuwe Molstraat, de Looijerstraat en de Hamerstraat straks een groen paradijs gaan worden. Zo komen er klimplanten aan de muur, bijenkasten, vogelhuisjes, bloemperkjes en struiken met fruit. Die vrijwillige 'groene mollen' uit de buurt gaan planten en onderhouden.'Nee, dit is niet een van de mooiste delen van de Haagse binnenstad', beaamt ook Gerard Milort. Hij is een van de zogeheten 'Groene Mollen' en actief bij Schaakcafé En Passant. Hij komt dan ook regelmatig in de Nieuwe Molstraat. 'Ik kom hier al best lang. En wat mij betreft is het alleen maar een goede zaak als de buurt er beter en leuker uit komt te zien. Dan krijgt dit deel eens een goede uitstraling.'Het initiatief voor De Groene Molkomt van twee mensen die veel in de buurt zijn: Gerlinde Beusink en Jeroen Trimbos. Laatsgenoemde is architect en heeft een kantoor op de Looijerstraat. 'Er stond hier op deze plek ooit een ziekenhuis met een hele mooie tuin. Dat is allemaal verdwenen, maar met dit idee kunnen we dat gevoel wel een beetje terugbrengen.'De bedoeling is dat elk pand dat wordt 'aangekleed' met groen, een ander aangezicht krijgt. 'Elk pand krijgt zijn eigen kleur. En dan kiezen we uit ongeveer twintig verschillende soorten planten en struiken', zo besluit Trimbos.Toch zijn de iniatiefnemers nog hard op zoek naar vrijwilligers die willen helpen de straat groen te maken. Aanmelden kan via