‘Bart van Kent is een volkse jongen, die ik er graag bij heb’ #TK2017

DEN HAAG - ‘Hij organiseert straatvegers en bouwvakker, hij gaat de steiger en de straat op. Die mensen hebben wij nodig. Een volkse jonge die ik er graag in de Tweede Kamer bij heb.’

De partijvoorzitter van de SP, Ron Meyer, is enthousiast over de nummer 9 op de kieslijst van zijn partij, Bart van Kent.Van Kent, nu nog gemeenteraadslid in Den Haag, is deze zaterdag druk. Hij heeft meegeholpen met het organiseren van de zorgmanifestatie op het Malieveld. Want een betere en betaalbare zorg is een van de onderwerpen die voor hem erg belangrijk zijn. Zeker omdat hij afgelopen jaren in Den Haag in de praktijk heeft gezien wat er gebeurt als mensen de kosten niet meer kunnen betalen.Maar Van Kent heeft nog een onvermoede kwaliteiten, vertelt zittend Kamerlid Jasper van Dijk. ‘Ik ken hem al jaren. Het is een goede medewerker op het gebied van sociale zaken en hij wordt een uitstekend kamer lid. Maar het allerleukste is dat hij manager is van onze band. En dat doe je geweldig Bart, ga zo door.’