Leiderdorper gewond aan pols en gezicht bij straatroof in Zoetermeer

ZOETERMEER - Een 25-jarige Leiderdorper is dit weekend gewond geraakt bij een beroving op het Stadhuisplein in Zoetermeer. De man werd door drie jongens beroofd van zijn telefoon en sieraden.

De Leiderdorper liep met twee bekenden naar de Markt in Zoetermeer toen hij werd achtervolgd en even later werd beroofd. Hierbij raakte hij gewond aan zijn pols en gezicht. Hij deed aangifte en is daarna naar het ziekenhuis gegaan.De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. Het gaat om drie blanke jongens van 17, 18 jaar oud van zo'n 1,85 meter lang. Eén van hen was slank en droeg een lichte spijkerbroek. Een tweede droeg naast een lichte spijkerbroek ook een spijkerjasje en een donkere pet. De derde verdachte droeg een witte blouse.