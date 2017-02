Tong Tong Fair in teken van jazz en sterke vrouwen

Aziatisch feestje op het Malieveld (Foto: Arenda Oomen)

DEN HAAG - De Tong Tong Fair in Den Haag staat dit jaar in het teken van jazz en sterke vrouwen. De 59ste editie van het Indische evenement is van 25 mei tot en met 5 juni.









De Haagse jazz-scene heeft deels Indische wortels. Jazzartiesten zoals Rob Agerbeek, Boi Akih en Maurice Rugebregt spelen op het festival op het Malieveld. Het evenement bestaat sinds 1959. Een groepje Indische Nederlanders bedacht het omdat ze de Indische cultuur zo mooi, inspirerend en belangrijk vond.De Tong Tong Fair duurt dit jaar weer twaalf dagen , drie dagen meer dan het jaar ervoor. Toen was het evenement vanwege de hoge kosten ingekort Bij de Tong Tong Fair staan kramen met eten, stoffen, houten snijwerken, boeken, kleding en andere Indonesische producten. Er worden ook voorstellingen gegeven.