Man steelt steigerplanken van bouwterrein in Voorhout

Foto: archief

Voorhout - Een 29-jarige man uit Oegstgeest is zondagavond aangehouden omdat hij dertien steigerplanken had gestolen van een bouwplaats in Voorhout. Dat schrijft de politie Noordwijk op Facebook.

Een getuige zag de man met steigerplanken slepen vanaf een bouwlocatie aan de Leidsevaart richting een boot. De man werd bij de boot opgepakt door agenten. In de boot vond de politie dertien steigerplanken. De verdachte is meegenomen naar het bureau en de planken zijn uit de boot gehaald en in beslag genomen.