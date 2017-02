Auto volledig uitgebrand op Jan van Beersstraat in Den Haag

Auto brandt uit op Jan van Beersstraat in Den Haag. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Op de Jan van Beersstraat in Den Haag is maandagavond een auto in vlammen opgegaan. Volgens nieuwssite Regio15 is de auto in brand gestoken.







De BMW met Pools kenteken stond geparkeerd en is volledig uitgebrand. Omstanders zagen volgens Regio15 hoe iemand een brandend voorwerp op de motorkap gooide en wegrende.