Den Haag niet langer filehoofdstad, Haarlem neemt stokje over

De skyline van Den Haag (Foto: Quinten Izeboud)

DEN HAAG - Den Haag is niet langer filehoofdstad van Nederland. Haarlem heeft de eerste plaats in de zogeheten Traffic Index van navigatiedienstverlener TomTom overgenomen. Daar stonden automobilisten afgelopen jaar nog vaker in de fie.





TomTom berekende dat een doorsnee Haarlemmer die dagelijks in de spits naar zijn werk reed vorig jaar zo'n honderd uur in de file heeft gestaan. Een gemiddelde rit in en rond Haarlem duurde zo'n 27 procent langer dan wanneer er geen opstoppingen waren geweest.



Slechtst af in Mexico-Stad



In en om Den Haag hadden automobilisten gemiddeld



Wereldwijd was je als automobilist het minste af in Mexico-Stad, waar een rit gemiddeld 66 procent vertraging opleverde. Bangkok en Jakarta volgen met respectievelijk 61 en 58 procent.



Door: Redactie Correctie melden