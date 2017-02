VIDEO: Boze Bertens smijt racket bijna aan gort na nederlaag

WATERINGEN - 2017 is nog niet het jaar van Kiki Bertens. De Wateringse tennisster verloor de afgelopen weken bijna standaard in de eerste ronde van verschillende toernooien.

Maandag was het weer zover in Dubai. De 25-jarige Bertens begon in de eerste ronde van het WTA-toernooi tegen de Amerikaanse Christina McHale nog wel goed. Ze pakte de eerste set in de tiebreak (6-7), maar daarna ging het wederom mis McHale pakte de tweede én derde set (6-3 6-4) en stuurde Bertens al vroeg naar huis. Tot grote frustratie van de Wateringse tennisster, zoals onderstaand filmpje duidelijk maakt.