'Mijn papa wordt niet meer wakker', emotioneel telefoontje van kind schokt politie

DEN HAAG - 'De stem van het meisje hoor ik nog vaak. Dat zit voor altijd in mijn herinneringen', zegt Ingeborg die werkt als centralist op de meldkamer in Den Haag. Ze heeft het over een dapper meisje dat 112 belde toen zij haar vader niet meer wakker kon krijgen. Het gebeurt niet zo vaak dat een centralist van de meldkamer uit de school klapt.

Zelfs voor een zeer ervaren centralist hakken dit soort telefoontjes er flink in. 'Ik hoorde een klein meisje met trillende stem zeggen: 'Mijn papa wordt niet meer wakker.' De grond leek even onder mijn voeten vandaan te zakken', omschrijft Ingeborg het heftige gesprek in een Facebookbericht Het meisje vertelde: 'Papa ging even slapen omdat hij zo moe was en ligt op bed, maar hij wordt niet meer wakker.' Het meisje blijkt alleen thuis te zijn samen met haar jongere zusje. Ingeborg schakelt haar direct door met de ambulance. 'We gaan zorgen dat je snel hulp krijgt.'Ingeborg gaat staan om er zeker van te zijn dat het meisje goed is doorverbonden met haar collega die verderop zit. 'Iets wat ik nooit doe omdat ik weet dat dit gewoon goed gaat. Deze keer voelde het anders dan normaal en wilde ik zien en horen dat het meisje direct goed geholpen werd.' In het systeem ziet Ingeborg dat er een ambulance richting het meisje wordt gestuurd.'Ik heb toch echt al heel wat bijzondere, mooie, verdrietige, grappige, heftige en aangrijpende telefoontjes behandeld. Door de jaren heen verhard je en zijn er weinig telefoontjes die je nog persoonlijk raken. En gelukkig maar, anders zou je dit werk niet kunnen doen. Maar soms, heel soms, raakt het je toch', zegt Ingeborg. 'Ik wil zo graag naar dit dappere meisje rijden om samen papa wakker te maken. Samen opgelucht ademhalen omdat papa gewoon in een diepe slaap lag.'De telefoontjes gaan ondertussen door op de alarmcentrale, maar Ingeborg heeft de hele dag moeite om zich te concentreren op nieuwe gesprekken. Al snel nadat de hulpdiensten bij het huis van het meisje aankomen, wordt duidelijk dat haar vader nooit meer wakker zal worden. 'Dit zijn incidenten die je nooit meer vergeet. Ik loop even van de werkvloer. Ik ben boos en verdrietig. Het is een oneerlijke wereld.'Het verhaal van het meisje maakt veel indruk op Ingeborg en haar collega's van de meldkamer. Ook nu nog denkt ze geregeld na over het heftige gesprek. 'Ik kan alleen maar hopen dat dit dappere meisje, dat in nood 112 wist te bellen, samen met haar zusje en familie haar leven weer heeft kunnen oppakken', zegt Ingeborg tot besluit.