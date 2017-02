Koningspaar bezoekt boerderij Gouderak: 'Ombouwen melkveebedrijf is een uitdaging'

GOUDERAK - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdag op regiobezoek geweest. Ze bezochten onder meer boerderij Gouderak, die is omgebouwd tot recreatieboerderij. Boer Piet Blanken kijkt uit naar het hoog bezoek. 'Ik ben gisteren naar de kapper geweest, en vandaag geïnspecteerd door dochter en vrouw. Goedgekeurd, dus ik kijk ernaar uit! Ik ben niet zenuwachtig.'

Boer Blanken wil het met de koning hebben over het veranderen van een melkveebedrijf in een andere vorm. Hij heeft in plaats van melkkoeien tegenwoordig een bed&breakfast. Daarnaast is een deel van zijn land aan de natuur teruggegeven, wat goed is voor de natuur en het lokale ecosysteem.'Ik heb hier niet voor geleerd,' lacht Blanken. 'Maar het is niet lastig. Juist een leuke uitdaging. Het is leuk om hierover met het koningspaar te mogen praten.'