Leidenaar wil telefoon verkopen, maar wordt beroofd

LEIDEN - Een 29-jarige man is maandagmiddag in zijn huis aan de Bachstraat in Leiden beroofd. Dit gebeurde rond tien voor vijf.





Het slachtoffer had zijn smartphone te koop aangeboden op Marktplaats. Een man toonde interesse en sprak met de Leidenaar af. Toen hij in het huis van de man was, bedreigde hij de verkoper meteen met een wapen. Toen die zijn smartphone afgaf, ging de verdachte er vandoor.Het gaat om een donker getinte man met bril. Hij wordt tussen de 20 en 25 jaar oud geschat, is tussen 1,85 en 1,95 meter lang, heeft kort zwart haar en is mager. Hij droeg een zwarte jas met een capuchon en een bontrand.

