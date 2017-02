Varkensbedrijf Woubrugge mag verhuizen en uitbreiden

WOUBRUGGE - Het varkensbedrijf van Nico Kroes in Woubrugge mag verhuizen naar de Kruisweg en daar uitbreiden. Dat bleek maandagavond uit de gemeenteraad van Kaag en Braassem. De raad stemde unaniem in met de verplaatsing.

Het bedrijf (met de huidige 2.100 varkens) zit nu nog in de kern van Woubrugge en wil graag verhuizen naar een plek dichtbij de gemeentegrens met Nieuwkoop, waar Ter Aar deel van uitmaakt. Ook wil het uitbreiden naar 3.600 varkens Deze geplande verhuizing levert al jaren gesteggel op. De Provinciale Statencommissie van Zuid-Holland ging vorig jaar september al akkoord met de verplaatsing van de varkensboerderij.Tot ontsteltenis van de Nieuwkoopse wethouder Paul Platen. Hij gaf aan 'niet gehoord te zijn' en dat er eerst naar alternatieve uitbreidingslocaties zou moeten worden gekeken 'waarbij iedereen gebaat is'.En ook de uitbreiding leidde tot hoofdbrekens. Zo zeiden veel partijen in een spagaat te zitten hiermee. Een uitbreiding in Woubrugge was niet mogelijk vanwege de toename van overlast voor omwonenden.De bewoners van Ter Aar op hun beurt zouden de plek in hun buurt niet prettig vinden. Zij maakten zich zorgen om hun gezondheid. Volgens eigenaar Kroes is de varkenslucht 'absoluut niet ongezond'.Hij wilde de varkensstal eerder al verhuizen naar de Kruisweg, maar dat ging toen niet door omdat de vergunning daarvoor niet snel genoeg rond kwam.Kroes besloot daarom de bestaande stal uit te breiden, maar dat leidde tot verzet in Woubrugge. Vanwege de verschillende belangen werd destijds de hulp van de Provinciale Staten ingeroepen.