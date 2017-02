IN BEELD: Den Haag verandert langzaam in één grote Mondriaan

Het Spui (Foto: Gemeente Den Haag) Het Stadhuis in Den Haag (Foto: Gemeente Den Haag) New Babylon (Foto: Gemeente Den Haag) Het Bilderberg hotel op Scheveningen (Foto: Gemeente Den Haag) BNG Bank (Foto: Gemeente Den Haag) De Mondriaan Photobooth in het stadhuis van Den Haag (Foto: Gemeente Den Haag)

DEN HAAG - Langzaam maar zeker krijgen steeds meer panden in Den Haag een Mondriaans uiterlijk. In 2017 is het precies 100 jaar geleden dat de Nederlandse kunstbeweging De Stijl werd opgericht. De belangrijkste vertegenwoordiger van deze beweging: Piet Mondriaan. Den Haag staat daarom dit jaar in het teken van de beroemde kunstenaar.





Het Gemeentemuseum in Den Haag beleefde afgelopen zondag nog één van de drukste dagen ooit . Het museum met een tentoonstelling over Mondriaan en De Stijl was gratis toegankelijk. Later dit jaar opent een tentoonstelling waarop alle Mondriaans die eigendom zijn van het Haagse museum voor het eerst bij elkaar te zien zijn. Het is de grootste Mondriaan-collectie ter wereld.

