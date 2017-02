Drie jongens (14) aangehouden voor mishandelen meisjes station Zoetermeer

archieffoto

ZOETERMEER - Drie 14-jarige jongens uit Zoetermeer zijn dinsdagochtend aangehouden omdat ze twee meisjes van 15 en 17 zouden hebben mishandeld.

De slachtoffers zaten met een vriendin op de trap bij het station aan het Stadhuisplein in Zoetermeer. Toen een van hen de trap opliep, kreeg ze plotseling klappen van een van de jongens.



Toen haar vriendinnen poolshoogte gingen nemen, werd ook een van hen mishandeld. Daarna renden de drie verdachten het Stadhuisplein op.



Huisarts



De meisjes zijn in een opgeroepen ambulance onderzocht en zijn daarna naar een huisarts gegaan. De drie verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau en worden door de recherche gehoord. De politie is op zoek naar getuigen.



De drie verdachten zijn licht getint. Een van hen is 1.60 meter lang, heeft zwart krullend haar en droeg een zwarte jas. Een andere jongen heeft zwart, kort, stijl haar en droeg een pet. De derde jongen heeft een 'wat voller postuur'. Hij droeg een zwarte jas, een groen vest daar overheen en een groene joggingbroek.



Door: Redactie Correctie melden