Leerlingen Haags Segbroek College demonstreren tegen nieuwe 'jassenregel'

DEN HAAG - Leerlingen van het Segbroek College in Den Haag hebben dinsdag geprotesteerd, omdat ze hun jas niet meer mee de klas in mogen nemen. De schoolleiding vindt jassen in de klas niet passen bij de uitstraling die een klaslokaal hoort te hebben.

Zo'n honderdvijftig tot tweehonderd leerlingen verzamelden zich 's ochtends de ingang van de school aan de Klaverstraat in Den Haag om zo hun onvrede te uiten over de nieuwe regel rond jassen in de klas. De leerlingen zijn van mening dat de regel onzinnig is.'We hebben altijd onze jas mogen meenemen in de klas en om de stoel mogen hangen, waarom zou dat nu opeens niet meer mogen?', vraagt een leerling zich af.De schoolleiding wil dat de leerlingen voortaan hun jassen in hun persoonlijke locker stoppen voordat ze naar de les gaan. Maar de protesterende leerlingen zien dat niet zitten.'Als het regent wil ik mijn natte jas niet in de locker proppen, dan wordt de jas niet droog en kan ie gaan schimmelen.' Een andere leerling vult aan: 'Als ik elke dag eerst mijn jas moet opbergen in de locker moet ik wel een kwartier eerder van huis gaan.'De schoolleiding zegt te snappen dat de nieuwe regel voor de leerlingen even wennen is, zeker voor de bovenbouw die al jaren gewend is om de jas mee de klas in te nemen.Rector Martien Korsten: 'Jassen in de klas geeft de sfeer alsof je even op bezoek bent en zo weer weggaat. Dat is niet de ambiance die in een klaslokaal hoort. Leerlingen zitten daar om te leren. Thuis hang je ook gewoon je jas aan de kapstok in de gang.'Korsten hoopt met de leerlingen in gesprek te kunnen over de nieuwe regel. 'Misschien moeten we nog eens goed aan ze uitleggen waarom we dit willen. Overigens is het niet zo dat we verwachten dat leerlingen hun natte jas in de locker stoppen als het heel hard geregend heeft. In zo’n geval zijn er altijd nog kapstokken op school waar de jassen aan gehangen kunnen worden.'