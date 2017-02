Mogelijk wapen gebruikt bij bedreiging in Den Haag

Foto: Regio 15

DEN HAAG - In de Pretoriusstraat in Den Haag is dinsdagmiddag waarschijnlijk iemand beroofd onder bedreiging van een vuurwapen. Dat meldt de politie, die het in de eerste berichten nog had over een schietpartij.

Een woordvoerder van de politie kon verder nog niets zeggen over het incident in de buurt van de Paul Krugerlaan, in de Haagse wijk Transvaal. Er is niemand aangehouden.



De politie is ter plaatse nog druk bezig met een onderzoek.