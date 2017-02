Schot gelost bij poging tot beroving in Den Haag

Foto: Regio 15

DEN HAAG - In de Pretoriusstraat in Den Haag is dinsdagmiddag een 22-jarige man uit Leiderdorp bedreigd met een vuurwapen tijdens een poging tot beroving. Dat meldt de politie. De verdachte heeft een schot gelost, maar heeft niemand geraakt.





Het slachtoffer liep na de poging tot beroving een school binnen. Alle kinderen van die school zijn toen naar binnen gehaald.





Er is niemand aangehouden. Wel is er een huls gevonden. De verdachte is nog op de vlucht. Volgens de politie gaat het om een lichtgetinte man, van 1.80m lang en ongeveer 25 jaar oud. Een arrestatieteam heeft een inval in een woning in de buurt gedaan, maar voor zover bekend heeft dat niets opgeleverd.