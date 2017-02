Politie onderzoekt dode in huis Rijswijk

Foto: Regio15

RIJSWIJK - In een huis aan de Henriette Roland Holstlaan in Rijswijk is dinsdagmiddag een dode aangetroffen. De politie bekijkt of er sprake is van een misdrijf.





Ook of de dode een man of een vrouw is, wil de politie nog niet kwijt. De woordvoerder verwacht later deze dinsdag met meer informatie te komen.





Volgens een woordvoerder gaat het om een 'standaard' onderzoek. De politie ging naar het huis na een melding. Maar wat die melding inhield wil de woordvoerder niet zeggen.