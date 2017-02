Haagse politici bezorgd om kunstgrasvelden: 'Gemeente moet in gesprek met KNVB over korrels’

DEN HAAG - D66, Haagse Stadspartij en GroenLinks willen dat de gemeente Den Haag in gesprek gaat met de KNVB over het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden. 'Wij maken ons ernstig zorgen om kinderen die in de regio sporten', zegt D66-raadslid Daniël Scheper.

Aanleiding van de oproep is een uitzending van het Tv-programma Zembla vorige week. Het programma trekt de risicoanalyse van het rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) over de gevaren van rubber korrels op kunstgrasvelden in twijfel. Het RIVM concludeerde eind vorig jaar dat voetballen op kunstgras met rubber korrels niet gevaarlijk is voor de gezondheid van spelers.Uit de beantwoording van raadsvragen van GroenLinks bleek eerder dat Den Haag niet meer dan vijf kunstgrasvelden heeft met dergelijke korrels. 'Wij zijn benieuwd hoe het staat met het saneren daarvan', zegt Scheper. 'Maar de voetbalcompetities vinden niet alleen in Den Haag plaats. Dat betekent dat het heel goed mogelijk is dat Haagse spelers in buurgemeenten veel vaker in aanraking komen met deze korrels. De partijen zien graag dat de gemeente spoedig in gesprek gaat met de KNVB hierover.'