Kluis met peperdure juwelen geroofd na babbeltruc: 'Mijn moeder is gebroken'

DEN HAAG - Een kluis met ruim honderdduizend euro aan sieraden. Dat is de buit van twee dieven die maandag 13 februari met een babbeltruc het huis van een 73-jarige vrouw uit Den Haag wisten binnen te komen. De zoon van de vrouw, Huibert Sandberg, zet nu alles op alles om de daders te vinden. 'Mijn moeder is gebroken.'

De babbeltruc begint volgens Sandberg ruim een maand geleden. Er belt een man aan bij het huis van zijn moeder aan de Emmastraat, in de Haagse wijk Bezuidenhout. 'Hij vertelde mijn moeder dat hij Visser heette en werkzaam was bij de ouderenzorg', legt Sandberg uit. Uiteindelijk weet de man zichzelf een weg naar binnen te praten.Zijn moeder en de nog onbekende man praten vervolgens zo'n tien minuten in de woonkamer. 'Hij vroeg bijvoorbeeld of ze nog een rollator nodig had. Hij was ontzettend meegaand. Vervolgens is hij weer vertrokken.'Het is maandag 13 februari, een maand na de eerste ontmoeting met de man. De moeder van Sandberg is thuis als er rond 13.30 uur wordt aangebeld. Het blijkt dezelfde man als een maand geleden te zijn. 'Hij vertelde dat hij wilde kijken hoe het met haar ging', zegt Sandberg. 'Vervolgens hebben ze weer een minuut of tien gepraat in de woonkamer.'Als de man weg is krijgt de moeder van Sandberg de schrik van haar leven. Een kluis in de hal met daarin haar meest waardevolle bezittingen is verdwenen. De kluis was gevuld met familiejuwelen die getaxeerd zijn boven de honderdduizend euro. 'Het was alles wat ze nog had', zegt Sandberg. 'Het ging om juwelen van haar eigen moeder en haar oma. Er zaten zelfs ringen uit de 19de eeuw tussen.'Uit onderzoek van de politie blijkt dat de onbekende man hulp heeft gehad van een andere verdachte. Het is nog altijd niet duidelijk hoe deze persoon binnen is gekomen. Door middel van een hydraulisch pompje zou deze tweede handlanger de kluis uit de muur hebben weten te krijgen. En dat terwijl de moeder van Sandberg in de woonkamer zit. 'Ze heeft helemaal niets gehoord', legt hij uit. 'Het is zo geruisloos gegaan. Achteraf vond ze de man in de woonkamer wel achterdochtig. Hij keek steeds naar buiten.'Zijn moeder is nog altijd gebroken door het hele voorval, zegt Sandberg. 'Het is allemaal zo ontzettend heftig. Mijn moeder is zo'n kwetsbaar mens. Ze doet geen vlieg kwaad. En ze is onlangs ook haar man en moeder verloren. Als ik er alleen al aan denk word ik woedend. Het kan die gasten geen reet schelen.'De politie bevestigt dinsdag dat er een aangifte is binnengekomen. Een van de daders is een blanke man tussen de 50 en 60 jaar oud. Hij is rond de 1.85 meter lang, heeft donkerbruin haar, bruine ogen en droeg een bril met een zwart montuur. Opvallend was volgens Sandberg dat de man een geruite pet droeg en een leren jas.Van de tweede verdachte is geen signalement. Behalve dan dat de dader de kluis in een witte jas van het slachtoffer heeft gewikkeld.Ondertussen laat Sandberg het er niet bij zitten. Hij heeft al tientallen flyers uitgedeeld in Bezuidenhout in de hoop dat iemand iets gezien heeft. 'Ik ben ook langs allerlei winkels in de Theresiastraat geweest. Maar ik krijg nergens camerabeelden. Die mogen ze helaas niet geven', aldus Sandberg.Toch heeft zijn zoektocht al een klein succesje opgeleverd. 'Ik werd maandag gebeld door een vrouw die zei dat ze de twee mannen had gezien. Ze stonden met een wit busje in de Emmastraat, aan de kant van de Juliana van Stolberglaan. En ze voldeden aan het signalement. Dus dat is in ieder geval iets.'