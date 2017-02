Provincie vindt bezoekerscentrum Zandmotor 'niet nodig'

TER HEIJDE - Het provinciebestuur van Zuid-Holland vindt een eigen bezoekerscentrum voor de Zandmotor 'niet nodig'. Dat antwoordt de provincie dinsdag op vragen van 50PLUS Zuid-Holland.

Het officiële centrum voor de Zandmotor moest een bezoekje aan de kunstmatig aangelegde zandbank tussen Ter Heijde en Kijkduin nóg aantrekkelijker maken, was het idee van 50PLUS-Statenleden Willem Bakx en John Struijlaard. Ze hadden ook al een plek op het oog: strandpaviljoen Klein Ockenburgh. Het paviljoen zou graag als bezoekerscentrum willen fungeren. Maar de provincie ziet er niets in.Bij de Zandmotor zijn bestuurders van de gemeente Westland, gemeente Den Haag, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Delfland betrokken. 'Deze groep hecht grote waarde aan het informeren en voorlichten van publiek, maar vindt een eigen bezoekerscentrum niet nodig', schrijft het provinciebestuur.'Strandpaviljoens in de directe omgeving van de Zandmotor worden allemaal gebruikt als uitvalsbasis voor presentaties en excursies. Er is decoratief informatiemateriaal over de Zandmotor beschikbaar. Wij zullen dit nogmaals bij de strandpaviljoens onder de aandacht brengen', aldus de provincie.