Leidse docu gemaakt voor -en door slechthorende jongeren

LEIDEN - Leidenaar Stan van Kesteren heeft een mini-documentaire gemaakt over slechthorendheid bij jongeren. Een bijzonder project, want zowel Stan als zijn cameraman zijn slechthorend. Stan hoopt dat de film jongeren kan helpen hun dromen waar te maken, ondanks hun beperking.

De korte documentaire Slechthorend. Nou en?! geeft een inkijkje in het leven van slechthorende jongeren. Van Kesteren onderzoekt in de mini-docu tegen welke problemen ze aanlopen en hoe ze daarmee omgaan.‘Ik hoop dat vooral slechthorende jongeren de docu zullen bekijken’, zegt Van Kesteren. ‘Want zij zijn degene die de belangrijke stappen in hun leven zullen moeten zetten.’ Maar de documentairemaker hoopt dat zijn film ook meer begrip zal kweken bij mensen die wel goed kunnen horen.De documentaire is hier te zien.