Dode in huis Rijswijk is 24-jarige vrouw

Foto: Regio15

RIJSWIJK - De dode die dinsdagmiddag in een huis aan de Henriette Roland Holstlaan in Rijswijk is gevonden, is een 24-jarige vrouw uit die plaats. Dat laat de politie weten. Toen de politie arriveerde bleek de vrouw al te zijn overleden.









Getuigen hadden de vrouw gewond in de woning gevonden en alarm geslagen. Het is nog niet bekend of er sprake is van een misdrijf. In de woning is sporenonderzoek gedaan. Verder wordt onderzocht hoe de vrouw aan de verwondingen komt.

