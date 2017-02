Garfield de politiekat viert tienjarig jubileum bij Delftse politie

Garfield de politiekat (foto: Facebook Politiebureau Delft)

DELFT - Bij de politie in Delft was er vandaag een feestje te vieren. Er was geen agent jarig. Nee, Garfield de polititiekat vierde zijn jubileum. Jawel, je hoort het goed. Dinsdag kreeg het katje van zijn baasjes in het blauw een certificaat uitgereikt voor tien jaar trouwe dienst.





Op Facebook heeft de viervoeter al flink wat felicitaties ontvangen. Natuurlijk mag die van Omroep West niet ontbreken. Garfield, van harte! Dat je nog maar lang mag genieten van je baantje bij de politie.



