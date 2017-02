Moord op juwelier Stratmann en dood Mitch Henriquez grepen burgemeester Van Aartsen het meest aan

DEN HAAG - De moord op juwelier Ruud Stratmann in april 2012 en de dood van Mitch Henriquez tijdens het muziekfestival Night at the Park in het Haagse Zuiderpark. Dat zijn twee van de meest aangrijpende gebeurtenissen die Jozias van Aartsen in de periode dat hij burgemeester was van Den Haag heeft meegemaakt.

Dat zei Van Aartsen dinsdag tijdens een afscheidsinterview in het programmavan Omroep West. ‘Dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren ,’ aldus de burgemeester over het overlijden van Henriquez . Ook vertelde Van Aartsen dat hij daarbij zelf ook veel emoties had, die hij echter ‘niet naar buiten kon brengen’.De burgemeester zei ook dat hij grote bewondering heeft voor de manier waarop de weduwe van Stratmann omging met het verlies van haar man Els Lokker koesterde geen wrok en vertelde vaak openhartig over wat zij moest meemaken.Voor het eerst kwam ook de vrouw van Van Aartsen, Henriëtte, mee naar de studio. De burgemeester vertelde dat zij al eerder had gevraagd of ze te gast mocht zijn. Tot nu toe wimpelde hij dat af. ‘Maar zij is heel kritisch over wat ik doe en zeg. En als ze dan in de buurt is dan denk ik ‘Misschien valt het wel niet in de goede pul’.’De burgemeester erkende ook eerlijk dat hij soms boos kan zijn als dingen niet lopen zoals hij het graag wil. Zijn lichaamstaal verraadt dat dan direct. ‘Mensen zien aan de manier waarop ik beweeg, hoe de vlag erbij hangt. Sommige mensen noemen dat authentiek. En misschien is dat het ook wel.’Van Aartsen is inmiddels gevraagd voor diverse functies. Een ding sluit hij uit. Hij gaat niet in de Eerste Kamer plaatsnemen. ‘Daar heb ik me al een paar keer niet zo positief over uitgelaten.’