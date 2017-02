Coffeeshops blij met gedogen wietteelt; maar nog veel onduidelijk

DEN HAAG - Het legaliseren van wietteelt is dinsdag een stapje dichterbij gekomen. Een nipte meerderheid in de Tweede Kamer stemde voor het wetsvoorstel van D66 om wietteelt te gedogen. Daarmee zou een einde komen aan de vreemde situatie dat wiet en hasj wel wordt gedoogd, maar het telen daarvan niet.

De Vereniging Haagse Cannabis Shops is blij met deze stap richting decriminalisering van coffeeshops, maar maakt zich zorgen over de uitvoering van de zogenoemde wietwet. Veel is er nog onduidelijk. Zelfs Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) heeft toegegeven dat de effecten van de nieuwe wet niet duidelijk zijn, maar dat het in ieder geval een einde maakt aan de scheve situatie zoals we die nu kennen.De wietwet moet overigens nog wel eerst door de Eerste Kamer. Het is allerminst zeker over daar ook een meerderheid is te vinden. De politieke partijen die dinsdag voor stemden zijn daar namelijk in de minderheid.