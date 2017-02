Brand in berging winkelcentrum Winkelhof Leiderdorp

(Foto: Robbert van Cleef)

LEIDERDORP - In een berging van winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. De brandweer rukte met groot materieel uit, maar had het vuur snel onder controle. Het winkelcentrum werd de afgelopen maanden geteisterd door autobranden.

