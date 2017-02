Legia-fans verzamelen in Den Haag: politie staat op scherp

DEN HAAG - De politie in Den Haag is op alles voorbereid omdat fans van voetbalclub Legia Warschau donderdagmiddag in Den Haag verzamelen op weg naar Amsterdam.

Legia Warschau speelt donderdag in Amsterdam tegen Ajax de 'terugwedstrijd' in de Europa League. De Poolse club onderhoudt al lange tijd vriendschapsbanden met de supporters van ADO Den Haag. Om die reden heeft Legia georganiseerd dat de supportersbussen vanaf het Kyocera Stadion mogen vertrekken. Daar worden vele honderden supporters verwacht. De politie bevestigt deze ontvangst. Naar schatting komen er donderdag in totaal zo'n 2000 tot 2500 fans van de Poolse club naar de Arena.De fans van de Legia zijn berucht. De Poolse club hangt inmiddels een zware straf boven het hoofd als supporters zich opnieuw misdragen bij een Europees duel. In Amsterdam, zo liet de politie daar weten, gelden extra veiligheidsmaatregelen. Zo zal er extra politie op de been zijn om wangedrag door supporters in de kiem te smoren. Daarnaast wordt het grootste deel van de binnenstad, de omgeving van station Zuid, en de metrostations tussen Amsterdam Centrum en Bijlmer Arena, aangewezen als veiligheidsrisicogebieden. Agenten mogen in deze gebieden preventief fouilleren.'Ook wij zijn op alles voorbereid,' bevestigt een woordvoerder van de politie in Den Haag. 'We kijken mee, zowel bij het mogelijk verzamelen bij het ADO-stadion als elders in de stad.' Hoewel de politie formeel geen mededelingen doet over de inzet van de hoeveelheid manschappen is wel duidelijk dat het gaat om serieuze inzet. Er draait zelfs een zogeheten SGBO, wat staat voor Staf Grootschalig Bijzonder Optreden, zodat allerlei inzet snel kan worden geactiveerd. Ook woensdag al houdt de politie rekening met de komst van fans.Het is de bedoeling dat de supportersbussen donderdag vanaf Den Haag op weg naar Amsterdam worden begeleid door agenten van de politie-eenheid Den Haag. Maar niet alleen tijdens die rit per touringcar staan de agenten op scherp. 'Het mag duidelijk zijn dat we ook alert zijn op supporters die bijvoorbeeld in de Haagse binnenstad komen,' aldus de woordvoerder. 'We hopen dat het een feest wordt en alles zonder problemen verloopt. Maar extra agenten staan paraat.'Vorige week werd in Warschau een groep Ajax-fans overvallen in een café door gemaskerde hooligans van de tegenpartij. Ook gooiden ze met flessen en stenen naar het pand. De Legia-aanhangers vluchtten voordat de politie ter plaatse was. Niemand werd aangehouden.Bij de aanval raakten geen supporters gewond. Wel liep het café schade op. Sindsdien uiten supportersgroepen over en weer dreigementen op social media. Het duel eindigde in Polen in 0-0.