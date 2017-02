Flinke waterschade in Winkelhof na brand in berging

Waterschade winkelcentrum Winkelhof Leiderdorp (foto: Robbert van Cleef)

LEIDERDORP - Bij de brand die dinsdagavond uitbrak in het Leiderdorpse winkelcentrum Winkelhof is ook een waterleiding gesprongen. Volgens Omroep West-verslaggever Robbert van Cleef staat er een flinke laag water in een deel van het winkelcentrum. Het is dan ook niet duidelijk of de winkels woensdag open kunnen gaan.

