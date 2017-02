Brand verwoest huis Den Haag, kat overleden

DEN HAAG - Bij een uitslaande brand in een huis in Den Haag is een gewonde gevallen en een kat overleden. Dat meldt Regio15. De brand werd omstreeks half twaalf gemeld. De woning brandde volledig uit.

Brandweermannen hebben een bewoner uit het huis gered. Het slachtoffer liep brandwonden op en is naar een ziekenhuis gebracht. Ook twee katten zijn uit de woning gehaald, maar een van de twee dieren heeft de brand niet overleefd. De andere kat wordt verzorgd door een dierenarts.



Vanwege de brand en de rookontwikkeling werden er drie portieken ontruimd. Ongeveer 25 bewoners stonden enige tijd buiten. Een deel van hen mocht na enige tijd terug naar huis. De bewoners van de vier huizen in het portiek waar de brand woedde, kunnen nog niet terug. Zij worden voorlopig elders ondergebracht.



Onbewoonbaar



Het uitgebrande huis is onbewoonbaar verklaard. Over de oorzaak van de brand is vooralsnog niets bekend.



