A20 bij Gouda vrijgegeven na urenlange afsluiting

GOUDA - De A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda was tussen 6.15 en 7.45 uur helemaal afgesloten ter hoogte van knooppunt Gouwe. Dit gebeurde na een ongeluk, waarbij meerdere auto's waren betrokken.

De dakbeplating van een vrachtwagen was op de weg beland. Verschillende automobilisten zijn hier tegenaan en overheen gereden. Er lag veel rommel op de weg, liet ANWB-woordvoerder Jon Bakker weten. Rond 7.15 uur stond er op de A20 zeven kilometer file, goed voor meer dan een uur vertraging.Rond 7.45 uur werden enkele rijstroken vrijgegeven. De rechterrijstrook - die toen als enige nog afgesloten was - ging om 8.45 uur open. De file loste toen langzaam op.Vanwege het omrijdende verkeer en het slechte weer was het ook op de A12 druk. Rond 8.00 uur stond er tussen Woerden en knooppunt Gouwe twaalf kilometer file. Dit leidde tot een kwartier vertraging.