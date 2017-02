Mijlpaal voor ARC: grootste voetbalclub van de regio is 90 jaar

ALPHEN AAN DEN RIJN - Voetbalclub ARC bestaat vandaag exact negentig jaar. De vereniging uit Alphen aan den Rijn is met bijna 1700 leden de grootste van onze regio. Afgelopen zaterdag werd al een groot jubileumfeest gevierd in het clubgebouw op sportpark Zegersloot.

Op de 90ste verjaardag van ARC werden verschillende vrijwilligers in het zonnetje gezet met een onderscheiding. Zo mag Ton van Nassau zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Nick Bouman en Piet van der Pouw zijn door voetbalbond KNVB benoemd tot lid van verdienste.De Alphense Racing Club werd op 22 februari 1927 opgericht. Hoogtepunten in de clubhistorie zijn het kampioenschap in de hoofdklasse (seizoen 1997-1998) en promotie naar de (toentertijd nieuwe) topklasse in 2010. Inmiddels is het eerste elftal afgedaald naar de eerste klasse. Bekendste oud-speler van de club is ex-international John Heitinga , naar wie een groot jeugdtoernooi is vernoemd.Sinds vorig jaar is ARC in ledenaantal de grootste voetbalvereniging van onze regio. De Alphense club loste toen het Zoetermeerse DSO af. Voorschoten '97 is nu de nummer twee. ARC is weliswaar de grootste, maar bij lange na niet de oudste club die onze regio rijk is. Die eer is weggelegd voor het 133 jaar (!) oude HVV uit Den Haag