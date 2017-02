Justitie eist opnieuw celstraf voor doodslag op Gouwenaar Johnny Sonko in 2010

DEN HAAG - Tegen een 45-jarige man uit Gouda is acht jaar cel geëist vanwege het doden van Johnny Sonko, in juli 2010. Sonko werd neergestoken na een ruzie op straat. Hij overleed later in het ziekenhuis.





Volgens de Gouwenaar handelde hij uit noodweer. Het openbaar ministerie erkent dat hij werd 'aangerand', maar vindt het gebruikte geweld buitenproportioneel. Ook de Haagse rechtbank vond dat al in 2011, de man werd toen, na een



De verdachte ging in cassatie bij de Hoge Raad, die de zaak terugverwees naar het gerechtshof. Voor het hof vroeg het OM dinsdagmiddag om de eerste uitspraak van de Haagse rechtbank van acht jaar cel te handhaven. Of dat ook gebeurt blijkt op 6 maart, dan doet het hof uitspraak.



De verdachte fietste op de avond van 16 juli 2010 op de Bloemendaalseweg in Gouda. Hij passeerde een groepje van vier mannen, die hij kende. De toen 37-jarige Sonko was één van de vier. Hij duwde de verdachte van zijn fiets, waarop een gevecht ontstond. Het slachtoffer is daarbij twee keer gestoken met een mes.Volgens de Gouwenaar handelde hij uit noodweer. Het openbaar ministerie erkent dat hij werd 'aangerand', maar vindt het gebruikte geweld buitenproportioneel. Ook de Haagse rechtbank vond dat al in 2011, de man werd toen, na een eis van tien jaar , veroordeeld tot acht jaar cel. In hoger beroep maakte het gerechtshof daar vijf jaar van.De verdachte ging in cassatie bij de Hoge Raad, die de zaak terugverwees naar het gerechtshof. Voor het hof vroeg het OM dinsdagmiddag om de eerste uitspraak van de Haagse rechtbank van acht jaar cel te handhaven. Of dat ook gebeurt blijkt op 6 maart, dan doet het hof uitspraak.