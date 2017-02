Reddende engel gezocht: welke taxi-chauffeur hielp vrouw die van paard viel?

DEN HAAG - De familie van de 18-jarige vrouw die anderhalve week geleden in Den Haag van haar paard viel, zoekt de taxichauffeur die alarm sloeg. ‘Wij willen hem heel graag persoonlijk bedanken.’

Het paard nam na het ongeluk bij de Scheveningse bosjes de benen en kwam bijna tegen de auto van de taxichauffeur aan. Die ging vervolgens achter het dier aan en slaagde er met een andere automobilist in het dier bij het Gemeentemuseum klem te rijden.De amazone raakte bij het ongeluk ernstig gewond. Ze had onder meer een schedelbasisfractuur en zwellingen bij de hersenen. Inmiddels gaat het wat beter met haar.'Het handelen van de ons onbekende taxichauffeur was van levensbelang', benadrukt de familie. 'Wij zijn heel dankbaar voor wat hij die middag heeft gedaan.'