Kasteel de Wittenburg in Wassenaar maakt doorstart; keukenpersoneel verliest baan

WASSENAAR - Het onlangs failliet verklaarde Kasteel de Wittenburg in Wassenaar maakt een doorstart. Dat bevestigen de nieuwe eigenaar van het kasteel, Langsheng Hu, en directeur Ralf Meppelder aan Omroep West. Het keukenpersoneel van De Wittenburg verliest wel z'n baan.

De ontslagen zijn deels een bezuiniging en deels omdat Hu een nieuwe koers wil varen, zegt Meppelder. De huidige keukenbrigade, bestaande uit zes man, moet daarom wijken. Er wordt een voormalig chefkok van het Scheveningse Kurhaus aangetrokken, vertelt Meppelder. 'We willen naar een hoger niveau toe. Het eten blijft klassiek, maar met een moderne twist.'Omdat het nieuwe keukenpersoneel op 'projectbasis' gaat werken, wordt er volgens de directeur bezuinigd. 'We hebben mensen straks niet meer vast op de loonlijst staan.' De overige circa 25 werknemers van De Wittenburg, zoals het bedienend personeel, mogen wel blijven.Langsheng (roepnaam Lasè) Hu vindt het 'heel moelijk' om de keukenbrigade te ontslaan. 'We willen een cultuurverandering en dat kan niet als je al het oude personeel behoudt. Bovendien moeten we bezuinigen, de personeelskosten waren niet in verhouding.' Wel wijst de zakenman er op dat 'slechts 10 procent' van de werknemers van De Wittenburg z'n baan verliest. 'Bij andere faillissementen vallen er meestal veel meer ontslagen.'Hu (52) bevestigt dat hij 3,1 miljoen euro voor het kasteel heeft betaald. Inclusief andere kosten, zoals voor de inventaris en de goodwill, is hij zo'n 4 miljoen euro aan De Wittenburg kwijt. Het kasteel blijft onder meer dienstdoen als hotel, vergadercentrum en concert- en trouwlocatie. Hu: 'Op korte termijn gaan we niet veel veranderen, maar later willen we het kasteel meer eigentijds gaan maken.'De afgelopen jaren lukte het niet om Kasteel de Wittenburg tot een commercieel succes te maken. Hu ziet daar wel mogelijkheden toe. Zo moet De Wittenburg meer een 'business club' worden, zegt Hu. De zakenman - zelf van Chinese afkomst - wil de komende jaren graag meer zakenlieden uit China naar het kasteel trekken. Ook moeten er meer evenementen georganiseerd worden, die tot meer inkomsten moeten leiden.Omroep West meldde in december dat er ruzie was ontstaan over de verkoop van Kasteel de Wittenburg. Een schuldeiser was bang dat hij bij een faillissement zijn geld niet (helemaal) terug zou krijgen. Het kasteel werd op 10 januari failliet verklaard, maar heeft sindsdien wel gewoon doorgedraaid. Hu: 'Er zijn meerdere schuldeisers, zij moeten zich bij de curator melden.'Curator Pierre van Voorst wil nog niets kwijt over het verdelen van de opbrengst van de verkoop. Hij zegt over twee weken een faillissementsverslag te publiceren. Een van de schuldeisers dreigde met een rechtszaak, maar die gaat niet door, zegt zijn advocaat Steven Claassen. 'Het heeft geen zin om door te procederen tegen een failliete bv.'