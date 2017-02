Drie winkels Winkelhof Leiderdorp dicht na brand

LEIDERDORP - Drie winkels in winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp konden woensdagochtend niet open na de brand die dinsdagavond woedde. Het gaat om The Stone, Hunkemöller en Kruidvat.

De brand ontstond dinsdagavond rond 22.30 uur in een van de kelderboxen. Vanwege de brand werd de sprinklerinstallatie in The Stone geactiveerd. Dit zorgde voor waterschade in The Stone, maar ook in de naastgelegen winkels van Hunkemöller en Kruidvat.Voorzitter Jan Abbink van de winkeliersvereniging laat aan mediapartner Unity weten dat de overlast bij The Stone 'vrij ernstig' is. Bij Kruitvat en Hunkemöller moet een verzekeringsexpert meer duidelijkheid geven over de schade. Volgens Abbink is er ook goed nieuws: 'De stankoverlast is niet zo erg.'