'Medewerkster Marechaussee terecht niet meer te vertrouwen'

Marechaussees op Rotterdam-The Hague Airport (archieffoto: Lot van Bree/Omroep West)

DEN HAAG - Een Haagse medewerkster van de Koninklijke Marechaussee (KMar) is terecht haar zogeheten 'verklaring van geen bezwaar' kwijtgeraakt. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. De vrouw heeft zich volgens de minister van defensie schuldig gemaakt aan 'oneerlijk gedrag', en is daarmee een gevaar voor de nationale veiligheid. Ze kan daardoor waarschijnlijk niet meer werken bij de Marechaussee.

De vrouw was sinds 2006 in dienst bij de KMar. Sinds 2011 werkte ze bij de beveiliging op Schiphol. In eerste instantie had ze een 'verklaring van geen bezwaar' gekregen, waarin staat dat iemand op gevoelige posities mag werken. Na haar huwelijk in 2011 is er opnieuw een onderzoek naar haar ingesteld om de verklaring nog eens te bezien.



Uit onderzoek door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) bleek dat de vrouw in de gesprekken met de dienst heeft gelogen over bezoeken van haar en haar echtgenoot aan illegale casino's. Ook heeft ze verzwegen dat ze via familiebanden mogelijk contact kon hebben met leden van de Hofstadgroep.



Laakkwartier



De medewerkster verweerde zich door te zeggen dat ze wel altijd open en eerlijk is geweest. Het feit dat ze bij het Laakkwartier in Den Haag heeft gewoond betekent niet automatisch dat ze op de hoogte was van de activiteiten van de Hofstadgroep, zo betoogde ze.



Net als eerder de rechtbank in Den Haag verwerpt de Raad van State dat verweer: 'In dit verband is van belang dat uit de geheime stukken naar voren komt dat appellante relevante informatie heeft verzwegen ten aanzien van de casinobezoeken van haar en haar partner, ten aanzien van de contacten die zij en haar partner in hun privéleven onderhouden en hun eventuele connecties, via familieleden, met leden van de Hofstadgroep.'



Veiligheidsrisico



De Raad van State is het met het ministerie van defensie eens dat de vrouw hierdoor een veiligheidsrisico vormt in haar vertrouwensfunctie. Ze zou open kunnen staan voor chantage of druk vanuit haar omgeving.



Dat de KMar-medewerkster inmiddels haar baan is kwijtgeraakt door het intrekken van haar verklaring van geen bezwaar is volgens de Raad van State geen argument. De nationale veiligheid weegt zwaarder dan het individuele belang van de vrouw. Het ontslag vecht ze aan in een aparte rechtszaak.





'Geheime stukken niet eerlijk'



De advocaat van de vrouw, Michael Ruperti, kondigt aan dat ze nu naar de Nationale Ombudsman zullen stappen. Die moet de eerlijkheid van de geheime stukken onderzoeken. 'De rechtbank en de Raad van State baseren zich op geheime stukken van de MIVD die wij niet mogen inzien en die de rechter zelfs niet mag bespreken met mijn cliënte in de rechtszaal. Dan kun je je niet verweren. Het is ook in strijd met je grondrechten. Principieel is het onjuist dat je niet kan reageren op processtukken.'



Ruperti had de uitspraak wel verwacht. 'Maar we gaan door tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit gaat nog wel een paar jaar duren.'