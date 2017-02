ADO: komst ruim 2.500 Poolse supporters naar Den Haag 'in strakke banen geleid'

DEN HAAG - De komst naar Den Haag van 2.600 Poolse voetbalsupporters, wordt volgens ADO Den Haag in 'heel strakke banen' geleid. De club is zich duidelijk bewust van de veiligheidsrisico's: 'Kennelijk wil men ze nergens anders in Nederland hebben', aldus een woordvoerder. Maar ADO Den Haag is een bevriende club.

De harde kern van Legia Warschau is berucht in binnen- en buitenland. Niet alleen vanwege indrukwekkende sfeeracties in het stadion, ook om het plegen van geweld. Dit seizoen ging het mis na wedstrijden tegen Borussia Dortmund en Real Madrid. De Poolse club hangt inmiddels een zware straf boven het hoofd als supporters zich opnieuw misdragen bij een Europees duel.De supporters komen donderdag naar Nederland voor een duel tegen Ajax. Vorige week werden Ajax-supporters nog belaagd toen zij op bezoek waren in Warschau. In Amsterdam gelden daarom extra veiligheidsmaatregelen rond het duel. En ook in Den Haag staat de politie op scherp , nu blijkt dat de supporters daar verzamelen. Bijkomstigheid is dat supporters van ADO en Ajax elkaar ook niet zo goed liggen.Er bestaat al ruim dertig jaar een vriendschapsband tussen ADO Den Haag en Legia Warschau. Supporters bezoeken geregeld over en weer wedstrijden van beide clubs. Het verblijf van de Legia-fans in Den Haag is een initiatief van de supporters zelf. 'Kennelijk wil men ze nergens anders in Nederland hebben', zegt een woordvoerder van ADO Den Haag, 'maar onze supporters zijn met ze bevriend.'Naar verwachting komen de eerste Poolse voetbalfans al woensdag naar de hofstad. Donderdagochtend worden ze verwacht bij het stadion van ADO Den Haag, waar ze een training bijwonen. Half de middag staan 38 bussen klaar om de supporters naar de Arena te brengen, waar de wedstrijd om 19.00 uur begint.Volgens de woordvoerder van ADO Den Haag wordt alles in heel strakke banen geleid. Er zou goed overleg zijn met gemeente en politie en ook veel begeleiding van de politie, onder meer donderdag rond het stadion en het transport.'De Legia-supporters moeten zich ook gedragen', aldus de woordvoerder, 'dat is een voorwaarde om de wedstrijd te mogen zien.' Waarom ze uitgerekend in Den Haag moeten neerstrijken, wanneer andere steden daarvoor huiverig zijn, is volgens de woordvoerder wel te verklaren. 'Er wordt aangenomen dat ze zich onder vrienden wel zullen gedragen.'