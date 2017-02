Zet je schrap: morgen storm, regen en fikse files

DEN HAAG - Het belooft een pittige dagje te worden, morgen (donderdag). Er staat dan windkracht negen en soms zelfs tien, waarschuwt Omroep West weerman Huub Mizee. ‘Bij windkracht negen kunnen bijvoorbeeld dakpannen afwaaien en bij windkracht tien kan grote schade aan gebouwen ontstaan.‘ Ook verwacht hij zware windstoten, tot wel 130 kilometer per uur.

Het hoogtepunt van de storm zal volgens Mizee in de donderdagmiddag en -avond liggen. 'En dan gaat het ook nog eens flink regenen', zegt hij. Vooral het kustgebied krijgt te maken met de storm, maar ook in de rest van de regio staat er veel wind, verwacht de weerman.Ook het verkeer gaat behoorlijk last van de weersomstandigheden krijgen, voorspelt John Souhoka van de ANWB. 'Ja, we verwachten wel extra drukte. Een flinke avondspits - met langere files - die ook langer zal duren dan normaal. Het gaat aardig spoken', zegt hij tegen Omroep West. 'Daar moeten mensen zeker rekening mee houden.'Volgens weerman Huub Mizee is de kans erg groot dat de storm er echt gaat komen. 'Ik zou niet met mijn caravan of lege aanhanger de weg opgaan', zegt hij. 'Maar voor de surfers zijn het dan wel weer ideale omstandigheden. 'Een storm is niet uitzonderlijk in deze tijd van het jaar. 'Precies vijftig jaar geleden waren er zelfs drie stormen, toen viel er zelfs een aantal doden in Nederland.' Na donderdag neemt de wind trouwens flink af, verwacht Mizee.