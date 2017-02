'Jassengate': veel begrip van andere scholen voor beslissing van Segbroek College in Den Haag

Foto: ANP

DEN HAAG - Mogen leerlingen met hun jas in de klas? Over dat onderwerp wordt verschillend gedacht, zo blijkt uit een rondgang van Omroep West bij middelbare scholen in de regio. Veel onderwijsinstellingen hebben wel begrip voor de beslissing van het Segbroek College om jassen in het klaslokaal niet langer toe te staan.





Verreweg de meeste benaderde scholen hanteren echter al jarenlang de stelregel 'geen jas in de klas'. En dat is nooit een punt van discussie geweest, stellen het Comenius College (Nieuwerkerk), Driestar College (Gouda), Grotius College (Delft), ISW Scholengroep (Westland) en Visser 't Hooft Lyceum (Leiden).



'Ongezellig'



'Je bent niet even ergens op bezoek', beargumenteert Ron Onderwater, directeur van het Visser 't Hooft Lyceum, het beleid. 'Het is anders ook zo ongezellig', aldus teamleider Anja de Vries van het Comenius College. 'Wij zorgen gewoon dat onze scholen lekker warm zijn', grapt Cor van Dalen, algemeen directeur van ISW Westland.



