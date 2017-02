Auto's beschadigd bij aanrijding op Scheveningseweg in Den Haag

Ongeluk met twee personenauto's Scheveningseweg Den Haag (foto: Regio15)

DEN HAAG - Op de kruising van de Scheveningseweg met de Frankenslag in Den Haag zijn woensdag aan het begin van de middag twee personenauto's op elkaar gebotst.

Het ongeluk gebeurde even na half twee. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. De inzittenden konden zonder de hulp van de brandweer hun auto verlaten, maar moesten wel onderzocht worden in de ambulance. Hoe zij er aan toe zijn, is niet bekend.



Ook een bus van HTM raakte beschadigd door het ongeval. Een stuk metaal vloog tegen de voorruit. De chauffeur en passagiers bleven ongedeerd.



