Verkiezingsserie 4 voor de Kamer: Arne Weverling (VVD) op campagne op glastuinbouwbeurs #TK2017

DEN HAAG - Veel mensen ontmoeten, handen schudden en folders uitdelen. Het is deze weken het dagelijks werk van kandidaat-Tweede Kamerlid Arne Weverling (VVD, plek 29). 'Ik wil laten zien dat ik echt de drive heb om in de Kamer te komen', zegt de Westlandse politicus.

Op de grootste glastuinbeurs van Nederland in het Zuid-Hollandse Gorinchem heeft Weverling een stand gehuurd. Hij heeft hem omgetoverd tot campagnestand met banners en folders waarop zijn slogan staat: 'Allemaal Achter Arne' Het is geen toeval dat Weverling juist een glastuinbouwbeurs uitkiest voor zijn campagne. Hij is acht jaar wethouder geweest in de glastuinbouwgemeente Westland en woont nog altijd in Naaldwijk. 'Op deze beurs zijn natuurlijk veel bedrijven en mensen uit de tuinbouwsector', zegt hij. Er zijn veel bekende gezichten en ik probeer ze natuurlijk te overtuigen om op 15 maart op mij te stemmen.'Weverling steekt veel tijd in zijn persoonlijke campagne. 'Ik ben bewust gestopt als wethouder om campagne te voeren', legt hij uit. 'Ik sta op plek 29 en dat is een verkiesbare plaats. Maar helemaal zeker is het niet dat ik de Kamer in kom. Bovendien vind ik het belangrijk om met mijn achterban te praten en ik wil laten zien dat ik de drive heb om de Kamer in te komen.'De Westlander zegt zich in de Kamer hard te gaan maken voor onder meer het makkelijker maken van bedrijfsopvolging bij familiebedrijven. Hij komt zelf uit een ondernemersgezin. 'Mijn opa is in 1939 een hoveniersbedrijf begonnen en mijn vader en broers hebben het inmiddels overgenomen. Men moet snappen in Den Haag dat dit soort bedrijven de kurk zijn waar Nederland op drijft. Het moet daarom makkelijker worden om familiebedrijven over te dragen aan een volgende generatie. Fiscale belemmeringen zullen moeten worden weggenomen.'